В Нижнекамске волонтеры запустили удобный сайт по поиску питомцев

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). В Нижнекамске заработал сайт, с помощью которого бездомные кошки и собаки могут найти себе хозяев, сообщает «НТР 24».



Сайт поможет частично решить проблему, связанную с бездомными питомцами. Главная идея заключается в том, что в городе очень много бродячих животных, приюта для них нет, а те пункты передержки, которые создают волонтеры, еле сводят концы с концами.



Организатором выступила нижнекамский волонтер Елизавета Сперанская. Девушка рассказала, что для того, чтобы забрать животное к себе домой, нужно просто оставить заявку.



«С вами свяжутся и выберут, опять же в соответствии с характером человека, кошку или собаку», – охарактеризовала принцип работы сайта знакомств Елизавета.



Сейчас на портале размещено более 50 анкет брошенных кошек и собак с фотографиями и полной информацией о каждом животном.



Фото и текст позволяют без труда определиться с выбором. «Я ласковый котенок, очень умный и необычайно сообразительный. Понимаю тон, интонацию, слово "нельзя". Подойду в семью, где домочадцам нравится, что котик всегда следует рядом по квартире», – написали волонтеры от лица полугодовалого Тома.

Познакомиться с четвероногими можно адресу volunteer-help.tilda.ws.

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