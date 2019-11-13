Гарантийный фонд РТ лидирует в России по объему выданных поручительств по кредитам

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). Гарантийный фонд Татарстана по итогам девяти месяцев 2019 года стал лидером среди региональных гарантийных организаций по объему кредитов, выданных под поручительство. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ, которому подведомственен фонд.

Всего под поручительство татарстанской организации по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса за январь-сентябрь выдано 3,6 млрд рублей. Второй стала соответствующая организация Свердловской области с 3,5 млрд рублей, третьей – Новосибирской области с 3,4 млрд рублей. При составлении рейтинга учитывались все субъекты Федерации, за исключением городов федерального значения.

Кроме того, согласно данным Корпорации МСП, за девять месяцев текущего года Татарстан оказался на второй позиции по суммарному объему кредитов, выданных при поддержке Национальной Гарантийной системы. «Предприниматели получили на развитие бизнеса почти 6 млрд рублей», – заметил министр экономики РТ Фарид Абдулганиев.

В свою очередь директор Гарантийного фонда РТ Тимур Темиргалиев подчеркнул: «К концу августа текущего года мы достигли показателей всего 2018 года. За всю историю фонда мы выдали поручительств на сумму свыше 5 млрд рублей».

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