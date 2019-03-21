Комфортная ставка и возможности господдержки МСП: в Минэкономики РТ рассказали о поддержке бизнеса

(Казань, 17 октября, «Татар-информ», Артур Казанцев). В Министерстве экономики РТ провели круглый стол «Комфортная ставка: новые возможности господдержки при кредитовании малого и среднего бизнеса». На мероприятии представители Минэкономики РТ и республиканского Гарантийного фонда рассказали о новых ставках и возможностях господдержки малого и среднего предпринимательства.

Открыл заседание первый замминистра экономики — директор Департамента развития предпринимательства РТ Рустем Сибгатуллин.

«Сегодня на этом круглом столе хотелось бы обсудить финансовые меры поддержки МСП, самая популярная мера и простоты с точки зрения универсальности — это микрозаймы. Как одно из базовых направлений поддержки оно несет в себе комбинированные меры без участия банков. Для тех случаев, когда предприниматели не могут получить кредит в банке, для них государство создало Гарантийный фонд РТ, который имеет „живые“ деньги и может дать поручительство за предпринимателя перед банком, что приводит к тому, что банк одобряет кредит», — отметил спикер.

Он добавил, что фонд не составляет банкам конкуренции, а лишь является мерой поддержки для предпринимателей. Помимо этого с нынешнего года была запущена программа субсидирования процентной ставки.

«Мы имеем возможность субсидировать процентную ставку, по этой программе предпринимателю нужно будет платить только тело кредита, а процент компенсировать по этой программе. Фонд этой программы [составляет] 130 млн рублей на оставшиеся три месяца этого года. Со времени ее старта мы уже получили около 40 заявок, и если мы почувствуем заинтересованность со стороны бизнеса, то программа будет продлена», — рассказал Сибгатуллин.

По программе поддержки МСП предприниматели также могут получить кредит под 8,5% на продвижение своего бизнеса или на закупку нового оборудования.

Генеральный директор Центра развития народных художественных промыслов и ремесел Республики Татарстан Нури Мустафаев назвал причины, по которым предприниматели боятся брать кредиты в банках на развитие своего бизнеса.

«Большинство предпринимателей боится брать кредиты, потому что они не знают, одобрит ли банк им этот кредит или нет. К тому же при попытке получения кредита банки требуют слишком полную информацию о предпринимательской деятельности. Кроме того, банки не информируют предпринимателей о возможности субсидирования через Гарантийный фонд поддержки», — отметил Мустафаев.

Специалисты отмечают, что для получения субсидии или кредита по низкой ставке у заемщика не должна быть испорчена кредитная история, предприятие не должно быть на стадии банкротства.

На круглом столе также рассказали, что будет, если предприниматель по каким-то причинам потеряет свой бизнес. Представитель одного из татарстанских банков отметил, что страховка должна помочь закрыть кредит.

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