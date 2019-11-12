Восемь чистопольцев обратились в травмпункт из-за укусов животных

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). Восемь жителей Чистополя пострадали от встречи с животными, они обратились в травмпункт города с полученными укусами. Об этом сообщает «Чистополь-информ».

Всего на минувшей неделе в городе зарегистрировано 114 случаев инфекционных и паразитарных заболеваний. Из них 81 случай приходится на ОРВИ, причем большинство заболевших острой респираторной вирусной инфекцией – это дети и подростки в возрасте до 17 лет, всего 69 юных чистопольцев.

Медики также зарегистрировали по одному случаю заболевания педикулезом, микроспорией, опоясывающим лишаем, два – острыми кишечными инфекциями, по три – коклюшем и геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Четыре жителя города заболели энтеробиозом, у восьмерых диагностирована пневмония.

Также выявлено по одному факту носительства возбудителей вирусного гепатита В и гепатита С.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Чистопольском районе впервые с 2013 года выявлен случай заражения бешенством.

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