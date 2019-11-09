В Чистопольском районе впервые с 2013 года выявлен случай заражения бешенством

(Казань, 10 ноября, «Татар-информ»). В селе Нарат-Елга Чистопольского района зарегистрирован факт заболевания животного бешенством. Это первый случай в районе с 2013 года, передает «Чистополь-информ».



Глава районного государственного ветеринарного объединения Зиннур Шарипов рассказал, что между собакой и лисой произошла драка, впоследствии которой домашний питомец был укушен. Лиса оказалась бешеной, собака не была вакцинирована.



«В таких случаях нужно обращаться в ветеринарную клинику немедленно, а хозяева сделали это не сразу и собаку, к сожалению, спасти не удалось», – рассказал Зиннур Закиевич.



Чтобы обезопасить домашних животных от заражения бешенством, необходимо проводить ежегодную профилактическую вакцинацию. Сделать это можно бесплатно в ветеринарной лечебнице по адресу: улица Тукая, 84. Также можно позвонить по телефону (84342) 5-17-10 и оставить заявку, специалисты могут выехать сами.



Заразиться бешенством может и человек. Вирус передается от больных животных при укусах, царапинах, через слюну, а также при уходе за ними.



Всего за текущий год за медпомощью с укусами обратилось 272 человека, из них 109 были покусаны бездомными животными. В сравнении с прошлым годом показатели оказались на 20 % выше.



Замначальника территориального отдела Рос¬потребнадзора Владимир Ковязин подчеркнул, что особые меры предосторожности необходимо принимать при контакте с дикими животными, включая грызунов.



Если же вдруг укус произошел, нужно обратиться за медпомощью в травпункт по месту жительства. Прививки против бешенства проводятся бесплатно. Вакцина практически не дает осложнений и вырабатывает иммунитет. Курс составляет шесть уколов.

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