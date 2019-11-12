Менделеевские кикбоксеры стали чемпионами Татарстана

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). В спортивно-оздоровительном комплексе «Химик» города Менделеевска состоялись чемпионат и первенство Республики Татарстан по кикбоксингу в разделе лайт-контакт. Об этом пишут «Менделеевские новости».



В состязаниях приняли участие более ста спортсменов из Набережных Челнов, Елабуги, Нурлата, Нижнекамска и Менделеевска.





С приветственным словом к борцам обратились начальник Управления по делам молодежи и спорту Рашат Фаизов и заместитель председателя Федерации кикбоксинга РТ Александр Комаров. Они пожелали участникам соревнований ярких поединков и побед.



Менделеевские кикбоксеры Марк Кривоконев и Эвелина Максютина стали лучшими в своих весовых категориях.





Ранее «Татар-информ» сообщало, что челнинские спортсмены привезли медали с международных соревнований по кикбоксингу.

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