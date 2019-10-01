Челнинские спортсмены привезли медали с международных соревнований по кикбоксингу

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). В Анапе, селе Витязево, состоялись международные соревнования по кикбоксингу World Cup Diamond, на котором успешно выступили челнинские спортсмены, сообщает Управление физической культуры и спорта исполкома Набережных Челнов.



Участие в турнире приняли 1200 спортсменов из 23-х стран мира: Великобритании, Туниса, Ирака, Египта, Финляндии, Индии, Туркмении, Молдовы, Азербайджана, Эстонии, Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана и России.



Восемь спортсменов представили команду Татарстана и город Набережные Челны. По итогам ярких поединков «золото» завоевали Никита Долгов, Артур Исмагилов. «Серебро» присудили Владиславу Фокину, Раилю Киямову и Ильдару Нисафутдинову.



Ребята тренируются под руководством тренеров спортивной школы №12 Александра Комарова и Сергея Осипова.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что зеленодольский борец завоевал «золото» на Всероссийских юношеских играх боевых искусств в Анапе.

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