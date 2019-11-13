В Альметьевске назначен новый помощник главы района

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов представил своего нового помощника – Анузара Юнусова, который приступил к своим обязанностям с 12 ноября. Об этом сообщает пресс-служба администрации Альметьевского района РТ.

Предыдущий помощник главы района Рамис Галимов продолжит свою деятельность на новой должности в Казани.

Нагуманов вручил Галимову почетную грамоту Совета и исполкома Альметьевского района за добросовестный плодотворный труд в органах местного самоуправления, а также поблагодарил его за работу.



В сентябре этого года руководитель исполкома Тимур Нагуманов стал главой Альметьевска. Он был единогласно избран путем тайного голосования, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

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