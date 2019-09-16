Руководитель исполкома Тимур Нагуманов стал главой Альметьевска

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). На 43-м заседании городского Совета Альметьевского района главой города был избран руководитель исполнительного комитета Альметьевского района Тимур Нагуманов. За него проголосовали 25 депутатов. Об этом сообщает пресс-служба главы муниципального образования.

Заседание состоялось при участии Тимура Нагуманова, депутатов городского совета, прокурора города, руководящих и ответственных работников совета и исполкома района, средств массовой информации.

Кандидатуру Нагуманова на пост главы города Альметьевска в своих выступлениях поддержали депутаты, исполнительный директор завода «Алнас» Ильдар Хайруллин и многие другие. Тимур Нагуманов был единогласно избран путем тайного голосования.

Тимур Дмитриевич поблагодарил коллег за доверие, принял присягу и пообещал приложить все усилия для улучшения благосостояния жителей города, защиты их прав и свобод.

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