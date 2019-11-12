WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

13 ноября 2019, 07:35

Здоровье и среда

В Нижнекамске на линию вышел необычный трамвай, где пассажирам раздавали конфеты

Рекомендуем

Здоровье и среда

В Нижнекамске на линию вышел необычный трамвай, где пассажирам раздавали конфеты

Фото: ntr-24.ru

На протяжении всего пути пассажиров вместо кондуктора встречали специалисты в белых халатах.

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). В Нижнекамске состоялась акция «Трамвай здоровья», в рамках которой пассажиры популярного городского маршрута смогли получить консультацию врача. Об этом сообщает «НТР 24».

Необычный вагон проехал от депо до поселка Красный Ключ и вернулся обратно. На протяжении всего пути пассажиров вместо кондуктора встречали специалисты в белых халатах. Во время поездки медики консультировали жителей города по самым актуальным вопросам, которые касались здоровья и здорового образа жизни.

Врачи также раздавали всем желающим информационные буклеты о различных заболеваниях – сахарном диабете, инсульте, инфаркте и ОРВИ. Каждый пассажир, который не курит, получал в подарок конфеты.

Основная цель акции «Трамвай здоровья», организованной предприятием «Горэлектротранспорт» и Управлением здравоохранения Нижнекамского района, – напомнить людям о важности прохождения диспансеризации и профилактике различных заболеваний.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что пожилым нижнекамцам в рамках Универститета третьего возраста показали дыхательные техники по системе Стрельниковой.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Восемь чистопольцев обратились в травмпункт из-за укусов животных
Новости дня
08:14
На публичной лекции в ДУМ РТ рассмотрят теорию эволюции

Перед собравшимися выступит преподаватель РИУ, автор книг и статей по акыде, ханафитскому фикху Ахмад аль-Ханафи.

07:52
Минниханов посетит торжества в честь Лемаева и ознакомится с концепцией «Бегишево»

Международному аэропорту «Бегишево» указом Президента РФ присвоено имя Николая Лемаева.

07:35
В Нижнекамске на линию вышел необычный трамвай, где пассажирам раздавали конфеты

На протяжении всего пути пассажиров вместо кондуктора встречали специалисты в белых халатах.

07:04
В ходе переписи-2020 постоянно проживающих в России попросят ответить на 30 вопросов
06:21
В Набережных Челнах начнется строительство двух многоквартирных домов

Дом № 63/23 будет рассчитан на 180 квартир, дом № 63/21 – на 414 квартир.

05:50
ВК «Синтез» обыграл «Штурм-2002» с более чем двукратным преимуществом

Многие голы в ходе игры казанцы забили с пенальти.

05:24
Казачий песенный фольклор представит альметьевцам ансамбль «Раздолица»

В концерте также примет участие казачий танцевальный ансамбль «Станица».

04:26
Восемь чистопольцев обратились в травмпункт из-за укусов животных

Пострадавшие жители Чистополя обратились в травмпункт города с полученными укусами.

03:29
В Нижнекамске провели дефиле мусульманской женской одежды

Ведущая вечера рассказала о традициях целомудрия и основных трендах в национальной татарской одежде.

02:22
В парке Семьи, любви и верности города Арска заложили Аллею новорожденных

Аллея появилась в рамках нового проекта «Подари ребенку дерево» и в честь рожденных в этом году горожан.

01:48
Менделеевские кикбоксеры стали чемпионами Татарстана

В состязаниях приняли участие более ста спортсменов из Набережных Челнов, Елабуги, Нурлата, Нижнекамска и Менделеевска.

01:26
Путин наградил главу Минфина РТ медалью ордена «За заслуги перед отечеством»

Президент России подписал указ о награждении ряда лиц государственными наградами РФ.

00:58
В Альметьевске назначен новый помощник главы района

Предыдущий помощник главы района Рамис Галимов продолжит свою деятельность на новой должности в Казани.

00:42
Установлена серьезная опасность популярной пищевой добавки
00:20
Гарантийный фонд РТ лидирует в России по объему выданных поручительств по кредитам

При составлении рейтинга учитывались все субъекты Федерации, за исключением городов федерального значения.

12.11 23:58
«Нефтехимик» разбушевался и одержал десятую победу подряд

Нижнекамцы обыграли московских динамовцев со счетом 6:3.

12.11 23:50
В ЖК «Салават Купере» завершили строительство двух детсадов

Оба дошкольных учреждения получили заключения о соответствии.

12.11 23:36
Путин подписал закон о сокращении рабочего дня для сельских женщин
12.11 23:20
В Нижнекамске новый автобусный маршрут оказался убыточным

Затраты перевозчика в лице ПАТП-1 составили 3,4 млн рублей, а доход оказался чуть выше 1 млн рублей.

12.11 23:14
Новичок «Ак Барса»: Мои набранные очки – это здорово, но победа важнее

Виктор Тихонов прокомментировал победу над «Авангардом».

12.11 23:06
Менделеевская спортсменка взяла золото на всероссийских соревнованиях по тхэквондо

Менделеевчанка Карина Кудряшова заняла первое место в весовой категории до 37 килограммов.

12.11 22:58
Артем Лукоянов: Доволен победой «Ак Барса», но не своим физическим состоянием

Нападающий казанского клуба рассказал о причинах своего неожиданного появления на льду.

12.11 22:42
Дмитрий Квартальнов: Вратарь и организованная игра в обороне помогли победить

Главный тренер "Ак Барса" похвалил новичков команды и нападающего Владислава Кару.

12.11 22:26
Нападающий «Ак Барса» о победе над «Авангардом»: Здорово обыграть сильного соперника

Михаил Фисенко проанализировал ход матча со своей бывшей командой.

12.11 22:14
Новый маршрут в Нижнекамске оснастили геодатчиками и подключили к картам «Яндекса»

Теперь пассажирам легко узнать, где едет нужный транспорт и через какое время он достигнет остановки.

События