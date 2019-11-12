В Нижнекамске на линию вышел необычный трамвай, где пассажирам раздавали конфеты

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). В Нижнекамске состоялась акция «Трамвай здоровья», в рамках которой пассажиры популярного городского маршрута смогли получить консультацию врача. Об этом сообщает «НТР 24».
Необычный вагон проехал от депо до поселка Красный Ключ и вернулся обратно. На протяжении всего пути пассажиров вместо кондуктора встречали специалисты в белых халатах. Во время поездки медики консультировали жителей города по самым актуальным вопросам, которые касались здоровья и здорового образа жизни.
Врачи также раздавали всем желающим информационные буклеты о различных заболеваниях – сахарном диабете, инсульте, инфаркте и ОРВИ. Каждый пассажир, который не курит, получал в подарок конфеты.
Основная цель акции «Трамвай здоровья», организованной предприятием «Горэлектротранспорт» и Управлением здравоохранения Нижнекамского района, – напомнить людям о важности прохождения диспансеризации и профилактике различных заболеваний.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что пожилым нижнекамцам в рамках Универститета третьего возраста показали дыхательные техники по системе Стрельниковой.