Пожилым нижнекамцам показали дыхательные техники по системе Стрельниковой

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). В актовом зале Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы прошло очередное занятие для студентов университета третьего возраста. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

В начале лекции участникам рассказали о том, какие виды дыхательных гимнастик существуют, как правильно дышать и какие болезни можно победить при помощи дыхательных упражнений.

После теоретической части студенты приступили к практике – выполнению дыхательной гимнастики. Слушатели правильно дышали под руководством опытного преподавателя медицинского колледжа Ларисы Архиповой. Педагог продемонстрировала дыхательные техники по системе Стрельниковой.

Лариса Карповна рассказала, что многие упражнения помогут победить самые распространенные заболевания – глаукому, камни в почках, болезни органов половой и мочевыделительной системы, кровеносной системы и многое другое.



Своим студентам педагог посоветовала после ее занятий обязательно подключить к таким упражнениям всю семью, особенно внуков. Ведь, прежде всего, занятия дыхательной гимнастикой устраняют усталость и повышают жизненный тонус.

Вторая половина занятия посвятили теме астении, синдрому эмоционального выгорания и хронической усталости. Перед студентами серебряного возраста выступил ведущий медицинский представитель компании «Сервье» из Автограда Ильмир Залялов. Он рассказал, что проблема астении сегодня глобальная – ею страдают почти 90% населения.



Специалист отметил, что по прогнозам к 2021 году количество пациентов с хронической усталостью, с синдромом эмоционального стресса или синдромом эмоционального выгорания станет в разы больше, и эти заболевания займут второе место после сердечно-сосудистых.



Врач из Набережных Челнов дал грамотные советы, как правильно себя вести при хронической усталости, какие меры применять. Профилактика и активный образ жизни – это самое главное в вопросе борьбы с такими недугами.

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