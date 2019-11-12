В ЖК «Салават Купере» завершили строительство двух детсадов

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). В казанском жилом комплексе «Салават Купере» завершили возведение двух детских садов. Оба объекта получили заключения о соответствии, сообщает пресс-служба Инспекции Госстройнадзора РТ.

Расположенные в 7-м и 8-м микрорайонах по улице Нурихана Фаттаха двухэтажные здания возведены по проекту повторного применения. Дошкольные учреждения рассчитаны на размещение 260 детей.

Детсады «соответствуют требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов», отмечается в сообщении ведомства.

В дошкольных учреждениях укаждой группы есть своя игровая комната, спальня, раздевалка, буфет и туалет. Кроме того, в каждом детсаде имеются музыкальный и физкультурный залы, помещения для проведения кружков и медицинский блок. Предусмотрены лифты для перевозки пожарных подразделений и представителей маломобильных групп населения. Рядом с детсадами созданы игровые и спортивные площадки с теневыми навесами.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сразу три детских сада откроют к концу года в ЖК «Салават Купере» по нацпроекту «Демография».

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