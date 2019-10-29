Сразу три детсада откроют к концу года в «Салават Купере» по нацпроекту «Демография»

(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). Три новых детсада на 600 мест с инновационными технологиями образования откроются до конца 2019 года в казанском микрорайоне «Салават Купере». Детей будут обучать в том числе по полилингвальной системе, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ.

«В детском саду “ЭврикУМ” будет применена технология открытого пространства Open Space, позволяющая педагогам и родителям воспитанников эффективно находить механизмы для решения разнообразных проблем или поиска инновационных решений», – отметили в пресс-службе.

В этом же детсаду планируется реализовать проект «Живые книги», который предполагает обучение детей с использованием новой технологии проектного чтения.

«Особенностью детского образовательного учреждения “Сэлам” является ранняя профориентация – многоступенчатое получение начальных навыков профессионального мастерства в разных профессиях и сферах деятельности», – уточнили в пресс-службе.

Кроме этого, детсад «Сэлам» является полилингвальным учреждением, где благодаря изучению русского, татарского и английского языков дети будут не только обретать знания, но и постигать традиции своего народа.

В детском саду «Друзья» всестороннему развитию малышей будут способствовать инновационные направления развития, такие как проект «Добрый бизнес», уроки финансовой грамотности и ментальная арифметика. Отдельное внимание будет уделено развитию спортивных и творческих способностей.

Все три детсада будут построены в рамках национального проекта «Демография», в 2020 году в «Салават Купере» продолжится строительство новых детских садов и школы.

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