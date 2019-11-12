Путин подписал закон о сокращении рабочего дня для сельских женщин

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий уменьшение рабочего дня для женщин, живущих и работающих в сельской местности. Документ размещен на Официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно новелле, продолжительность рабочего времени у проживающих на селе женщин не должна превышать 36 часов в неделю, тогда как обычная составляет 40 часов.

«При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей неделе <...>», – отмечается в законе.

Если же рабочий день в соответствии с условиями труда оказывается разделен на части, оплата труда устанавливается в повышенном размере. Последний не может быть уменьшен по сравнению с размером оплаты труда, установленным на день вступления закона в силу.

Помимо этого, сельчанки получают право на предоставление по письменному заявлению одного дополнительного выходного дня в месяц без сохранения заработной платы.

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