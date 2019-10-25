WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

25 октября 2019, 08:54

Общество

Госдума сократила рабочий день для сельских женщин

Рекомендуем

Общество

Госдума сократила рабочий день для сельских женщин

Женщины, трудящиеся в сельской местности, не должны работать больше 36 часов в неделю.

(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). Государственная Дума сократила рабочий день для женщин, трудящихся в сельской местности. Поправки в Трудовой кодекс были приняты в третьем чтении, сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

Так, продолжительность рабочего времени в неделю у сельских женщин не должна превышать 36 часов в неделю, тогда как обычная составляет 40 часов. Заработная плата при этом должна остаться прежней.

Закон также устанавливает, что размер повышения оплаты труда не может быть снижен после вступления поправок в силу.

«До сегодняшнего дня право сельских женщин на сокращенный рабочий день не было закреплено федеральным законом. С его принятием женщины, работающие на селе, будут защищены от риска снижения им зарплаты за укороченную неделю и недоплат за тяжелые условия труда», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, который вместе с группой депутатов «Единой России» стал автором закона.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Жительница Зеленодольска стала самозанятой, изготавливая мягкие игрушки
Новости дня
09:59
Елабужанина осудили за нападение с ножом на бабушку, у которой он украл еду и вино

Злоумышленник ворвался с ножом в незапертую квартиру 80-летней женщины и, угрожая ножом, начал требовать денег.

09:08
ВНИИ труда: В будущем останутся востребованными кондитеры, учителя и бармены
09:05
Обгоревшее тело мужчины нашли на пороге сгоревшего дома в Альметьевском районе

Пожар случился в селе Урсалбаш.

08:54
Госдума сократила рабочий день для сельских женщин
08:47
Из-за аварии с горящей фурой на М7 в Татарстане перекрыто движение по двум полосам

ДТП произошло сегодня утром на 955-м километре трассы Казань – Уфа.

08:38
Российские вина будут особо выделять в меню ресторанов
08:19
На М7 в Мамадышском районе фура загорелась после столкновения с «БМВ»

ДТП произошло сегодня утром на 956-м километре трассы М7 у «Зеленой стоянки».

08:16
Казанских детей приглашают участвовать в конкурсе коллекционных новогодних открыток

Вдохновением для рисунков могут послужить истории прабабушек и прадедушек, а также фотографии из семейных архивов.

07:44
Минниханов посетит молодежную архбиеннале и встретится с членами клуба «Эльбрус»

Молодые архитекторы со всей страны обсудят в Иннополисе вовлечение промышленных пространств в сферу градостроительства.

07:20
Врач-диагност из Магнитогорска перебралась в Нижнекамск из-за проекта «Арендное жилье»

В Нижнекамске специалисту выделили новую полностью меблированную квартиру.

07:15
Ночью на одном из заводов в промзоне Нижнекамска случился пожар на насосной установке

Никто из людей не пострадал, угрозы для населения Нижнекамска нет.

06:20
Жительница Зеленодольска стала самозанятой, изготавливая мягкие игрушки

Наталья Фортуна с детства вязала крючком, и умение пригодилось – хобби всегда приносило радость, а теперь и доход.

05:36
Заинский ансамбль «Улыбка» победил в международном конкурсе «Планета искусств»

На конкурсе в Казани коллектив представил шесть номеров.

04:16
Тетюшские студенты представили бизнес-план КФХ по выращиванию микрозелени в Казани

Алина Захарова и Хатаб Храмов участвовали в сетевом этапе чемпионата рабочих профессий «Молодые профессионалы».

03:42
В Нижнекамске откроется музей истории жертв политических репрессий

Открытие пройдет 30 октября.

02:44
В Елабуге откроется выставка работ II Елабужской биеннале уникального рисунка

Гран-при конкурса завоевала Мария Королькова из Пензы, выполнившая работы «Птица» и «Все дома».

01:10
На открытии творческого сезона в Заинске исполнили песню Эдит Пиаф и японский танец

Творческие коллективы подготовили новые хореографические и вокальные номера, а также повторили те, которые уже успели полюбиться публике.

00:16
В Набережных Челнах по нацпроекту в 2020 году обновят две улицы

Планы на 2020 год обсудили на общественных слушаниях в мэрии Автограда.

24.10 23:52
Зеленодольск примет чемпионат республики по пауэрлифтингу

По итогам чемпионата будет составлен список сборной команды Татарстана на 2020 год для участия во всероссийских и международных соревнованиях.

24.10 23:38
Юные спортсмены из Тетюшского района покорили «Нагаткинскую милю»

Состязания проводятся уже в седьмой раз в память об известном бегуне – многократном чемпионе СССР Рашиде Шарафетдинове.

24.10 23:22
Нижнекамский ангионевролог рассказал об основных действиях при признаках инсульта

Главное, по словам врачей, при признаках инсульта не упустить время.

24.10 23:02
Казанцы встретят Дракулу и сыграют в «Мумию» на Хеллоуине на Кремлевской набережной

Праздник пройдет 2 ноября с 16 до 20 часов.

24.10 22:48
Пригородный поезд Паратск – Казань до 7 ноября будет ездить по измененному расписанию

Электричка прибудет на станцию Казань в 8.55.

24.10 22:28
В Татарстане рассмотрят возможность бесплатного посещения туалетов на вокзалах

С 1 января 2020 года можно будет свободно пользоваться санитарными комнатами на четырех вокзалах Татарстана.

24.10 22:16
«Татарстан у нас на особом счету»: Минниханов и Якушев осмотрели бульвар «Белые цветы»

Министр строительства и ЖКХ РФ высоко оценил реализацию нацпроекта «Жильё и городская среда» в Татарстане.

События