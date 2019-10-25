Госдума сократила рабочий день для сельских женщин

(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). Государственная Дума сократила рабочий день для женщин, трудящихся в сельской местности. Поправки в Трудовой кодекс были приняты в третьем чтении, сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

Так, продолжительность рабочего времени в неделю у сельских женщин не должна превышать 36 часов в неделю, тогда как обычная составляет 40 часов. Заработная плата при этом должна остаться прежней.

Закон также устанавливает, что размер повышения оплаты труда не может быть снижен после вступления поправок в силу.

«До сегодняшнего дня право сельских женщин на сокращенный рабочий день не было закреплено федеральным законом. С его принятием женщины, работающие на селе, будут защищены от риска снижения им зарплаты за укороченную неделю и недоплат за тяжелые условия труда», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, который вместе с группой депутатов «Единой России» стал автором закона.

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