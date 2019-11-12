Новичок «Ак Барса»: Мои набранные очки – это здорово, но победа важнее

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Новичок казанского «Ак Барса» – нападающий Виктор Тихонов назвал победу над омским «Авангардом» со счетом 3:0 очень важной для команды и поблагодарил тренерский штаб за доверие.

«“Авангард“ – серьезный соперник, и два выигранных очка очень важны. Было немного тяжело вливаться в коллектив, все-таки не так часто выходил, но огромное спасибо партнерам, которые помогали, подсказывали. Тренеры проявили терпение, так как схема новая, мы допускали ошибки. Думаю, дальше буду играть лучше», – сказал хоккеист.

Кроме того, Тихонов пояснил, насколько важно ему было набрать очки в первом же матче за новый клуб: «Главное было выиграть, а не набрать очки в первом матче. Нужно почувствовать командную игру, новую систему. Очки – это здорово, но главное – победа».

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