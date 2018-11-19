Запахло жареным: в день матча «Ак Барс» – «Авангард» на «Татнефть Арене» открылся KFC

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» в домашнем матче победил омский «Авангард». Встреча завершилась со счетом 3:0.

Неожиданно для многих на площадке появился Артем Лукоянов: хоккеист месяц назад получил травму, и главный тренер Дмитрий Квартальнов говорил, что нападающий на лед не выйдет. Даже игроки узнали о решении тренерского штаба непосредственно перед матчем. Также из изменений – выход новичков Романа Рукавишникова и Виктора Тихонова.

Если же немного отвлечься от хоккея, то можно обратить внимание на забавное совпадение. Открытие в «Татнефть Арене» стойки KFC и матч против «омских ястребов» произошли в один день. Вряд ли это был своеобразный троллинг от казанских маркетологов, но возник неожиданный эффект.

Возвращаясь к самому матчу, нельзя не отметить огромную разницу между прошлогодним «Ак Барсом» и нынешним. Если в серии плей-офф команда играла с «Авангардом» вторым номером, то и дело прижимаясь к своим воротам, то теперь большую часть времени казанцы проводили в чужой зоне, зачастую нанося очень опасные броски по воротам Бобкова.

Давление казанской команды только во втором периоде превратилось в заброшенную шайбу. Каждый компонент атаки хорош – голевая передача от вышедшего после месячной паузы Лукоянова, голевая передача новичка команды Рукавишникова и гол Фисенко бывшей команде.

Вторая заброшенная шайба в начале третьего периода также стала временем дебютов – Владислав Кара забил впервые в сезоне, а сделавший на него голевую передачу Виктор Тихонов заработал первое очко в новом клубе. Под самый занавес игры тренер омичей Боб Хартли заменил голкипера на шестого полевого, чем воспользовался Азеведо – форвард выдержал театральную паузу и поразил уже пустые ворота гостей.

По итогам игры в «Ак Барсе» наступило время рекордов: для Эмиля Галимова матч с «Авангардом» стал 400-м в КХЛ, Джастин Азеведо забросил сотую шайбу за команду, а голкипер Тимур Билялов стал лучшим в истории команды по сухим играм – в его активе уже шесть «сухарей» в сезоне.

Следующую игру «Ак Барс» проведет уже в четверг, 14 ноября, – в 19 часов казанцы встретятся с челябинским «Трактором».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.