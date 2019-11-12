Дмитрий Квартальнов: Вратарь и организованная игра в обороне помогли победить

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над омским «Авангардом» со счетом 3:0, назвав равным ход игры.

«Была живая, боевая игра. Соперник здорово играет в зоне обороны, проводит стремительные атаки, хорошо оказывает давление. Игра была равной. Здорово, что забили гол под воротами, это не так часто бывает в игре с “Авангардом“. После 2:0 соперник добавил, и пару-тройку смен они хорошо давили. Но у нас где-то вытащил вратарь, где-то организованно сыграли в обороне, поэтому концовку доиграли спокойно», – заявил Квартальнов журналистам на послематчевой пресс-конференции.

Кроме того, специалист обратил внимание на игру новичков: «Новички показали себя неплохо, хотя [это] для них что-то новое. Тихонов давно не играл, я думаю, что теперь он будет прибавлять и к нему не будет вопросов. Рукавишников – молодец, но какие-то вещи все равно можно улучшить, и тогда наша игра станет еще лучше».

Отдельно Квартальнов похвалил нападающего Владислава Кару: «Не каждый может сыграть 13-м игроком, а он выходит и показывает, что умеет это делать. Период-два сидит, а потом выходит и играет, не каждый хоккеист это может».

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