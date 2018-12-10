Протяженность участка скоростной трассы Москва – Казань в Татарстане составит 142 км

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Протяженность участка скоростной автомобильной дороги Москва – Нижний Новгород – Казань в Татарстане составит 142 км. Об этом сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ сообщил замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин.

«С Минтрансом РФ обсуждали прохождение транспортного коридора Европа – Западный Китай, в том числе автомобильной дороги Москва – Нижний Новгород – Казань. Нас интересует участок от Канаша до Казани. Его протяженность приблизительно 142 км. Госкомпания сейчас ведет работы по разработке проектной планировки и проведению изысканий на территории республики для оптимального прохождения трассы», – рассказал представитель Миндортранса РТ.

По его словам, строительство трассы в Татарстане включает и возведение дополнительного моста через Волгу. «Участок будет проходить в районе автомобильной дороги М7. Дальше планируем развитие этого маршрута через Шали, Сорочьи Горы и по участку Алексеевское – Альметьевск к границе Татарстана», – отметил Артем Чукин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил строительство трассы Москва — Казань, которая войдет в транспортный коридор Европа — Западный Китай.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.