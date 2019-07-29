Дворы для 200 тыс. жителей многоквартирных домов благоустроили в РТ с начала года

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане в этом году благоустроены дворовые территории для более 200 тыс. жителей 826 многоквартирных домов. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин.

«Продолжена реализация программы по ремонту дворовых территорий. 740 дворовых территорий и внутриквартальных проездов были отремонтированы», – рассказал спикер.

Артем Чукин отметил, что в текущем году также продолжились работы по приведению в нормативное состояние улиц населенных пунктов. «Более 400 улиц были отремонтированы. Выполнен переходный тип покрытия протяженностью 200 км», – добавил он.

Кроме того, по словам замминистра, отремонтировано существующее асфальтобетонное покрытие 330 улиц населенных пунктов общей протяженностью 440 км.

В Татарстане в 2020 году стартует программа по ремонту дворовых территорий «Наш двор», во время реализации которой планируется за три года отремонтировать все дворы в республике.

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