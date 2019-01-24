В Госалкогольинспекции РТ поддержали идею отказаться от ограничения крепости пива

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ», Артур Казанцев). Отказ от ограничения крепости пивных напитков создаст на рынке разнообразие выбора данной продукции для потребителей. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал заместитель руководителя Госалкогольинспекции РТ Рустем Арсланов.

«Первое, что приходит на слух, это то, что для потребителя для разнообразия это неплохо, и благодаря этому у них появится возможность выбора. Однако нужно понимать, что пиво — это продукт натурального брожения, а высокого градуса пива можно добиться только добавками спирта. И это уже будет не классическое пиво, а алкогольная продукция, которую нужно лицензировать», — сообщил Арсланов.

Он добавил, что естественным брожением можно получить только вино до 18 градусов, все остальное достигается искусственным добавлением спирта.

«Поэтому я не могу сказать, что мы против, но тут много подводных камней. В связи с этим изменятся и ставки акцизов, значит нужно будет вносить изменения в законодательство, поэтому все не так просто, по нашему мнению, как у контролирующего органа», — подчеркнул Рустем Арсланов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что производители пива предложили отменить содержащееся в техническом регламенте ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции» ограничение крепости пивных напитков 7 градусами.

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