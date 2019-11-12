В России предложили отказаться от ограничения крепости пивных напитков

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). Производители пива предложили отменить содержащееся в техническом регламенте ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции» ограничение крепости пивных напитков 7 градусами. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на замечания рабочей группы экспертного совета при Росалкогольрегулировании.

В числе составителей документа – Союз производителей алкогольной продукции. По информации пресс-службы организации, этот вопрос уже обсуждался на заседании рабочей группы в Минфине РФ.

Сейчас пивные напитки определяются как «продукция с объемной долей этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения пивного сусла, не более 7%». Собственно пива в них должно быть не менее 40%. При этом крепость пива как такового законодательно не ограничена, отмечает издание.

В случае изменения техрегламента станет возможен импорт в Россию крепких сортов крафтового пива. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев в качестве примера упомянул «большое количество наименований крепкого бельгийского пива, а также сложный крафт».

Впрочем, руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз усомнился в том, что крепкие пивные напитки станут популярными среди жителей России.

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