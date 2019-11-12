В больнице скончался КВНщик Ильяс Хасанов, попавший в ДТП с «КАМАЗом» на трассе в РТ

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). В больнице скончался челнинский КВНщик Ильяс Хасанов, попавший в ДТП с «КАМАЗом» на трассе М7 в РТ. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили коллеги Ильяса Хасанова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 8 ноября на 924-м км автодороги Москва – Уфа легковушка «Фольксваген» влетела в «КАМАЗ», движущийся впереди. В результате аварии погибла основательница Лиги КВН РТ Фарида Таштабанова. Еще два пассажира иномарки – известные челнинские КВНщики Ильяс Хасанов и Руслан Тюпа – в тяжелом состоянии были доставлены в больницу.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.