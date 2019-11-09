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Татар-информ

9 ноября 2019, 15:17

Происшествия

Погибшая в страшном ДТП с грузовиком на М7 – основательница Лиги КВН РТ

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Происшествия

Погибшая в страшном ДТП с грузовиком на М7 – основательница Лиги КВН РТ

Фото: скриншот видео из соцсетей

Авария произошла ночью 8 ноября в Мамадышском районе, иномарка врезалась в «КАМАЗ».

(Набережные Челны, 9 ноября, «Татар-информ»). В страшном ДТП на трассе М7 погибла основательница Лиги КВН РТ, еще два человека в реанимации, сообщил в социальных сетях директор татарстанского КВН Ришат Гилматдинов.

 «Дорогие соратники, поклонники КВН. Страшная трагедия произошла этой ночью на трассе Казань – Набережные Челны. После полуфинала Татарской лиги наша группа организаторов попала в аварию. Погибла основательница Татарской лиги КВН, человек-легенда Фарида Таштабанова», – написал Гималтдинов.

Он также сообщил, что известные КВНщики Ильяс Хасанов и Руслан Тюпа находятся в реанимации челнинской БСМП. При этом Ильяс Хасанов в коме. Пострадали также Руслан Харисов и Катя Захарова, у них переломы.

 

«Это большая трагедия для клуба, невосполнимая потеря для Лиги КВН, непроходящая боль. Республиканский КВН приносит родным и близким Фариды Таштабановой свои соболезнования», – говорится в сообщении.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне около полуночи легковушка «Фольксваген» влетела в «КАМАЗ», который ехал в попутном направлении. В результате аварии погибла 60-летняя пассажирка иномарки. Видео с места жуткого ДТП разместили в соцсетях. 

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