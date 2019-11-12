Whatsapp начал навсегда блокировать пользователей

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). Администрация мессенджера WhatsApp начала навсегда блокировать пользователей, состоящих в группах с подозрительными названиями. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на издание Gizchina.

Каким именно образом администрация находит такие группы и на каком основании считает то или иное название подозрительным, неизвестно. В техподдержке заблокированные юзеры получают стандартный ответ о блокировке из-за нарушения правил. При этом восстановить аккаунт оказывается невозможно.

Возможно, массово блокировать могут участников популярных групп при смене названия на то, которое может быть сочтено «злонамеренным» или «незаконным». Так, по словам одного пользователей сайта Reddit, после смены названия университетской WhatsApp-группы одним из ее участников на «Кое-что незаконное» все состоявшие в ней были забанены навсегда.

Чтобы избежать поводов к блокировке группы и ее участников издание не советует присваивать ей провокационное название. Администратором же следует лишить участвующих в группе возможности переименовывать ее, советует издание.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что пользователи WhatsApp смогут выбирать, кто будет приглашать их в чаты.

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