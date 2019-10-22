Пользователи Whatsapp смогут выбирать, кто будет приглашать их в чаты

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). Возможность ограничивать список лиц, которые смогут добавлять пользователя в групповые обсуждения появится в Whatsapp, информирует РИА Новости со ссылкой на портал WABetaInfo.

Так, разработчики мессенджера уже начали тестирование данного нововведения в бета-версиях 2.19.110.20 для iOS и 2.19.298 для Android.

С помощью новой функции пользователи получат возможность выбирать, кто сможет приглашать его в чаты: все или же только находящиеся в его списке контактов.

«Кроме того, некоторых лиц можно внести в черный список», — добавили в издании.

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