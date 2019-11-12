Казань вошла в топ самых фотографируемых городов России

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). Казань вошла в перечень самых фотографируемых городов России. Таковые итоги проведенного с помощью технологии компьютерного зрения исследования сервиса «Облако Mail.ru», передает РИА Новости.
Самыми фотографируемыми достопримечательностями в столице Татарстана при этом оказались мечеть «Кул-Шариф», Дворец земледельцев, Храм всех религий и башня Сююмбике.
Лидером же рейтинга достаточно ожидаемо стал Санкт-Петербург. «<...> северная столица обгоняет Москву по количеству снимков почти на 10%», – отмечают авторы исследования.
Кроме того, в число самых фотографируемых городов страны попали также Калининград, Самара, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Воронеж, Волгоград, Пермь, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Владивосток.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Казань вошла в топ-10 самых веселых городов России.