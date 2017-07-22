Казань вошла в топ-10 самых веселых городов России

(Казань, 9 ноября, «Татар-информ»). Казань вошла в число десяти городов России с самыми веселыми жителями. Об этом сообщает российский сервис бронирования отелей Tvil.ru, который провел приуроченный к Международному дню КВН опрос среди пользователей социальных сетей.

Столица Татарстана оказалась на седьмом месте – самой веселой ее сочли 7,53% принявших участие в опросе.

Больше всего веселых и находчивых жителей, по мнению респондентов, насчитывается в Сочи – город-курорт упомянули 24,73% из них. В топ-3 также вошли Ялта, которую поддержали 15,05% опрошенных, и Екатеринбург (11,83%).

Четвертую и пятую позиции разделили Санкт-Петербург и Севастополь с 9,68% голосов у каждого. Москва же – на шестом месте с 8,6% поддержки.

Нижний Новгород оказался восьмым – его сочли веселым 6,45% респондентов. «Меньше всего голосов в опросе про веселых жителей городов набрали Кисловодск и Уфа (по 3,23%)», отметили в сервисе, назвав их при этом «городами с самыми серьезными жителями».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Казань вошла в топ-3 самых новогодних городов России.

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