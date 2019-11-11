Детский театр Нижнекамска оборудуют современными технологиями для вовлечения зрителей

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). В детском татарском театре, который скоро откроют в Нижнекамске, будут использовать современные технологии. Они обеспечат интерактивность постановок и вовлеченность в спектакль зрителей, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района.



Об этом рассказал глава района Айдар Метшин на «деловом понедельнике». «В работе детского татарского театра чуть позднее мы намерены использовать современные технологические подходы, которые применяются в современном искусстве», – пояснил он.



По словам градоначальника, активными участниками постановок будут и сами зрители. Для этого также предусмотрено специализированное мультимедийное интерактивное оборудование.



Таким образом, у ребят появится прекрасная возможность изучать язык, традиции, культуру, историю татарского народа.



В Нижнекамске завершается реконструкция драмтеатра имени Туфана Миннуллина. На это выделено 150 млн рублей. Строится новый зрительный зал на 250 мест, а старую сцену отремонтируют и передадут театру «Бишегем» («Колыбель»).

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