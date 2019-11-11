Клуб из РПЛ предлагает Курбану Бердыеву пост главного тренера

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). Аутсайдер РПЛ, футбольный клуб «Сочи» предлагает пост главного тренера команды Курбану Бердыеву, сообщает Betting Insider со ссылкой на источники, близкие к клубу.

Напомним, что в данный момент 67-летний футбольный специалист находится без работы после увольнения с поста главного тренера казанского «Рубина» летом этого года.

Слухи о возможном назначении Бердыева на тренерский пост в «Сочи» ходили еще летом, но тогда были опровергнуты владельцем клуба Борисом Ротенбергом. Однако известно, что стороны продолжают тесное общение, ведь не секрет, что Ротенберга и Бердыева давно связывают приятельские отношения.

По итогам 16 туров «Сочи» набрал 13 очков и занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о финансовых претензиях Курбана Бердыева к ФК «Ростов», неисполнение которых повлекло запрет РФС на регистрацию ростовским клубом новых игроков. Это в свою очередь заставило ростовчан обратиться в Международный спортивный суд в Лозанне.

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