WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

11 ноября 2019, 17:56

Спорт

ФК «Ростов» судится с Курбаном Бердыевым в спортивном суде в Лозанне

Рекомендуем

Спорт

ФК «Ростов» судится с Курбаном Бердыевым в спортивном суде в Лозанне

Фото: архив/Михаил Захаров

Из-за финансовых претензий бывшего тренера «Рубина» РФС запретил ростовскому клубу регистрацию новых игроков.

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). Футбольный клуб «Ростов» продолжает судебную тяжбу со своим бывшим главным тренером Курбаном Бердыевым, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

В июне 2019 года Курбан Бердыев через Российский футбольный союз отсудил у своего бывшего клуба из Ростова-на-Дону 520 тыс. евро.

После этого «Ростов» выплатил бывшему наставнику казанского «Рубина» 60 тыс. евро. Однако остальные 460 тыс. руководство «Ростова» выплачивать отказалось, считая, что Бердыев пропустил сроки подачи заявления в РФС.

В ответ на такой шаг РФС наложил запрет на регистрацию ФК «Ростов» новых футболистов до тех пор, пока клуб не погасит долг. Руководство ростовского клуба решило искать правду в международной инстанции и обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Дата первого заседания будет назначена в ближайшее время.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Татарстанская спортсменка установила новый рекорд на чемпионате России по плаванию
Новости дня
17:56
ФК «Ростов» судится с Курбаном Бердыевым в спортивном суде в Лозанне

Из-за финансовых претензий бывшего тренера «Рубина» РФС запретил ростовскому клубу регистрацию новых игроков.

17:35
Из-за долгов за границу не могут выехать более 58 тыс. жителей Татарстана

Ограничение в выезде из страны выносится судебными приставами, если сумма долга превысила 30 тыс. рублей.

17:32
Глава МВД по РТ вручил госнаграду полицейскому за изъятие более 116 кг наркотиков

Артем Хохорин поздравил коллег с Днем полиции и поблагодарил руководство и население Татарстана за поддержку.

17:26
Путин объяснил причину сокращения расходов на оборону и безопасность в России
17:12
Владимир Жаворонков заявил о важности укрепления «первичек» для борьбы с онкологией

В Татарстане функционируют 69 первичных онкологических кабинетов.

16:54
Минниханов: Служба в полиции — дело мужественных и благородных людей

Президент Татарстана поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником.

16:46
Новый логистический центр позволит X5 увеличить долю поставщиков в РТ

Новый распределительный центр «Пятерочки» обеспечивает продуктами магазины в сотне населенных пунктов Татарстана, Марий Эл, Чувашии и Удмуртии.

16:40
Первый в Приволжье digital-салон связи Tele2 открылся в Казани

Салон нового формата расположен в ТЦ «Южный».

16:26
В Татарстане до 2024 года откроют девять центров амбулаторной онкологической помощи

Первый центр планируется запустить в текущем году в Казани.

16:18
В РТ открылся распределительный центр «Пятерочки»

Новый логистический комплекс X5 Retail Group открылся на территории Зеленодольского района при участии Президента РТ.

16:07
Выбивали долг: двоих казанцев судят за похищение подростка, грабеж и вымогательство

Феликс Заварихин и Дамир Садыков объяснили свой поступок тем, что лишь хотели вернуть деньги, которые им задолжал их знакомый.

15:48
В 80% исследованных в Татарстане пельменей нашли ДНК не указанной в составе курицы

Материалы по этим и другим случаям нарушений направлены в Роспотребнадзор по республике.

15:40
МегаФон открывает интернет-магазин на Tmall
15:38
До конца недели в Татарстане сохранится относительно теплая погода

С четверга погоду на территории республики будет определять пришедший с запада антициклон.

15:30
В Нижнекамске за четверть миллиарда рублей отремонтируют хирургическое отделение

В будущем году Нижнекамск привлечет на строительство и ремонт объектов здравоохранения более 300 млн рублей.

15:20
Трассу в обход Набережных Челнов начнут строить в 2020 году

В дорожных фондах аккумулировано более триллиона рублей, средства позволяют проводить беспрецедентный объем работ.

15:20
ВТБ предоставил клиентам банка «Открытие» бесплатное снятие наличных
15:14
Синоптики Татарстана предупреждают о тумане и слабом гололеде

В светлое время суток воздух прогреется до 7 градусов тепла.

15:06
Минниханов укрепил свои позиции в медиарейтинге губернаторов

По итогам октября Президент Татарстана удерживает третье место по упоминаемости в медиа среди глав регионов ПФО.

14:54
Таткнигоиздат отметит вековой юбилей научно-практической конференцией и концертом

К празднованию присоединятся руководители ведомств Татарстана, известные поэты и писатели, представители национальных издательств из регионов России.

14:51
В Казани автоледи сбила на «зебре» 4-летнюю девочку, которая шла через дорогу с мамой

Наезд на маленького пешехода произошел напротив дома № 45 по улице Бутлерова.

14:48
В Татарстане за счет роста выявляемости онкозаболеваемость выросла на 39% за 11 лет

В прошлом году в республике в среднем выявляли 418,7 случая злокачественных новообразований на 100 тыс. населения.

14:38
В Татарстане заработает горячая линия по вопросам ЖКХ

Организует работу горячей линии омбудсмен РТ.

14:26
Татарстанская спортсменка установила новый рекорд на чемпионате России по плаванию

Всего спортсмены из Татарстана завоевали 13 наград на прошедшем в Казани первенстве сильнейших пловцов страны

14:10
Путин одобрил распространение налога для самозанятых на всю Россию

На сегодняшний день в Татарстане зарегистрировано около 45 тыс. самозанятых, большинство из которых работают в такси.

События