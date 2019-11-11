ФК «Ростов» судится с Курбаном Бердыевым в спортивном суде в Лозанне

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). Футбольный клуб «Ростов» продолжает судебную тяжбу со своим бывшим главным тренером Курбаном Бердыевым, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

В июне 2019 года Курбан Бердыев через Российский футбольный союз отсудил у своего бывшего клуба из Ростова-на-Дону 520 тыс. евро.

После этого «Ростов» выплатил бывшему наставнику казанского «Рубина» 60 тыс. евро. Однако остальные 460 тыс. руководство «Ростова» выплачивать отказалось, считая, что Бердыев пропустил сроки подачи заявления в РФС.

В ответ на такой шаг РФС наложил запрет на регистрацию ФК «Ростов» новых футболистов до тех пор, пока клуб не погасит долг. Руководство ростовского клуба решило искать правду в международной инстанции и обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Дата первого заседания будет назначена в ближайшее время.

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