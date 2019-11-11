Набережные Челны вошли в топ-10 лучших городов России для жизни с детьми

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). Четыре города Татарстана включены в список лучших городов России для жизни с детьми, причем Набережные Челны вошли в топ-10.

Рейтинг 200 городов страны по качеству детской инфраструктуры составили аналитики портала недвижимости Domofond.ru. Участниками соответствующего опроса стали более чем 90 тыс. человек.

Набережные Челны набрали 7,6 балла – на 0,1 балла больше, чем в прошлом году – и заняли восьмое место в общем рейтинге.

Казань же в свою очередь набрала ровно 7 баллов, потеряв 0,1 балла и оказавшись на 41-й позиции. При этом среди городов-миллионников столица Татарстана стала пятой, уступив Новосибирску, Красноярску, Санкт-Петербургу и Москве.

Москва же возглавила и общий рейтинг, набрав 8 баллов – на 0,1 меньше, чем в 2018-м. В топ-3 также вошли Тюмень, прибавившая 0,1 балла (7,9), и Мытищи, потерявшие 0,2 балла (7,8).

Помимо двух крупнейших городов республики в рейтинг попали Нижнекамск с 7 баллами, потерявший 0,1 балла по сравнению с предыдущим годом и оказавшийся на 39-м месте, и Альметьевск – тоже с 7 баллами, но лишившийся сразу 0,5 балла и очутившийся на 52-й позиции.

Наихудшими по качеству инфраструктуры для детей из числа включенных в список городов оказались ранее не оценивавшийся Свободный Амурской области, а также расположенные в Ростовской области Шахты с 4,5 балла и абсолютный антилидер – Каменск-Шахтинский с 4,3 балла. Оба этих населенных пункта за год потеряли 0,9 балла.

«Средняя оценка по стране составила 6,6 балла. Это на 0,3 балла меньше, чем в прошлом году, но на 0,2 больше, чем в 2017-м. Оценки выросли только в 79 городах, снизились в 107 – прокомментировали итоги исследования в Domofond.ru.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Нижнекамск вошел в топ-20 дружелюбных городов России по версии портала недвижимости Domofond.ru.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.