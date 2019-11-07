Нижнекамск обошел все города Татарстана в общероссийском рейтинге дружелюбия

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). Нижнекамск вошел в топ-20 дружелюбных городов России по версии портала недвижимости Domofond.ru. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Специалисты опросили жителей двухсот городов. Россиянам предложили оценить утверждение «Люди, с которыми я живу по соседству, в основном дружелюбные и вежливые» по шкале от одного до десяти, где один означает «полностью не согласен», а десять — «полностью согласен».

Всего в исследовании приняли участие 90 тыс. человек.



Нижнекамск набрал 7,8 балла и обогнал все города республики, заняв 13-е место. Казани отдали 7,4 балла – столица Татарстана лидирует среди городов-миллионников и находится на 60-м месте в общем списке. Набережные Челны находятся на 74-й позиции, а Альметьевск – на 90-й.

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