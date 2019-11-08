Burito и Мот станут хэдлайнерами на праздновании юбилея Николая Лемаева в Нижнекамске

(Казань, 9 ноября, «Татар-информ»). 14 ноября Нижнекамск отметит 90-летие со дня рождения легендарного первостроителя Николая Лемаева. Одно из основных мероприятий, приуроченных к этой знаменательной дате, состоится в Ледовом дворце спорта, передает «НТР 24».



Хедлайнерами большого празднества станут группа Burito и рэпер Мот. Такой выбор путем опроса на одном из городских сайтов сделали местные жители города.



Концерт московских звезд является только частью мероприятий, приуроченных к юбилею Лемаева. 90-летие легендарного первостроителя будет отмечаться в течение двух дней.



13 ноября состоится открытие мемориальной доски на доме, где жил Лемаев. В этот же вечер в Доме народного творчества откроется фотовыставка и пройдет памятное мероприятие, в котором примет участие ведущая Ангелина Вовк и первые лица республики. Планируется участие Президента Татарстана Рустама Минниханова.



14 ноября на стадионе «Дружба» состоится легкоатлетический забег.



Николай Васильевич Лемаев является ключевой фигурой в истории становления Нижнекамска. 22 года он возглавлял градообразующее предприятие «Нижнекамскнефтехим», построив его с нуля.

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