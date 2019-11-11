Таткнигоиздат отметит вековой юбилей научно-практической конференцией и концертом

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). 14 ноября, в четверг, Татарское книжное издательство проведет торжественные мероприятия, посвященные своему 100-летнему юбилею. Об этом сообщает пресс-служба Таткнигоиздата.

К празднованию юбилея присоединятся руководители ведущих издательств и полиграфических предприятий страны: «РИПОЛ классик» и «Папирус-Столица». Поздравить коллег приедут и представители национальных региональных издательств из Башкортостана, Марий Эл, Удмуртии, Чувашии, Чечни, Якутии, Свердловской и Тюменской областей.

В 14.00 в ГК «Ногай» пройдет научно-практическая конференция на тему «История книгоиздания и современные тенденции развития книжного рынка». В 16 часов в театре им. Тинчурина пройдет праздничный концерт: к поздравлениям присоединятся руководители министерств и ведомств Татарстана, депутаты Госсовета республики, ветераны отрасли, известные татарстанские поэты и писатели и другие.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Таткнигоиздат передал в дар Нацбиблиотеке Узбекистана лучшие издания на выставке Tashkent Book Fest.

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