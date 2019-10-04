Таткнигоиздат передал в дар Нацбиблиотеке Узбекистана лучшие издания на выставке Tashkent Book Fest

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). Со 2 по 4 октября в Ташкенте состоялась I Международная книжная выставка-ярмарка Tashkent Book Fest, организованная Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан. Об этом сообщает Представительство РТ в Республике Узбекистан.



В мероприятии приняли участие представители 16 издательских и книготорговых организаций из Великобритании, Германии, Казахстана, Южной Кореи, Кыргызстана, России и Турции. Свою продукцию также представили более тридцати государственных и частных издательств и книжных магазинов Узбекистана.



Республику Татарстан на выставке представляли генеральный директор Татарского книжного издательства Ильдар Сагдатшин, коммерческий директор Татарского книжного издательства Ильдар Хуснутдинов, генеральный директор ПИК «Идель-пресс» Анас Аскаров.



Мероприятие открыли директор Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан Комил Алламжонов, председатель Союза писателей Узбекистана Сирожиддин Саййид и другие.



В рамках мероприятия прошли презентации интересных книг, интеллектуальные игры, литературные викторины, творческие беседы с писателями, а также круглые столы и мастер-классы.



Стенд Татарского книжного издательства посетило много почетных гостей, в их числе председатель Комитета по международным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете министров Республики Узбекистан Рустам Курбанов, президент Ассоциации книгоиздателей Российской Федерации Константин Чеченев и многие другие.



Вся представленная на выставке книжная продукция Татарского книжного издательства была передана в дар Национальной библиотеке Узбекистана имени А. Навои.

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