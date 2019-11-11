В Татарстане заработает горячая линия по вопросам ЖКХ

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). В среду, 13 ноября, уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская организует для жителей республики горячую линию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Как уточнили в пресс-службе омбудсмена РТ, отвечать на вопросы граждан будут сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в республике, специалисты Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ и Минстроя Татарстана, а также представители Содружества организаций, управляющих многоквартирными домами Республики Татарстан.

Телефон горячей линии – 8 (843) 236-00-71. Она будет работать с 9 до 17 часов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане заработала горячая линия по вопросам качества и безопасности товаров.

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