В Татарстане заработала горячая линия по вопросам качества и безопасности товаров

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ», Артур Казанцев). В Татарстане по случаю Всемирного дня качества с 11 по 15 ноября Управление Роспотребнадзора по РТ организует горячую линию по вопросам качества и безопасности товаров. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя ведомства Марина Трофимова.

«Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан информирует граждан, что 14 ноября 2019 года Россия вместе со всем миром празднует День качества. В рамках Всемирного дня качества с 11 по 15 ноября управление проводит горячую линию по вопросам качества и безопасности товаров», – сообщила спикер.

Трофимова добавила, что вопросы граждан принимаются по телефону горячей линии – 8-917-224-87-94 с 10 до 15 часов.

Кроме того, ведомство планирует провести тематические лекции, семинары и мастер-классы, а также организовать выездные консультации для жителей Татарстана.

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