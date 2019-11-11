Минниханов ознакомился с промплощадкой «Промэнерго» в Зеленодольске

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня осмотрел расположенную на территории индустриального парка «Зеленодольск» промышленную площадку «Промэнерго». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Президенту РТ, в частности, рассказали о деятельности промпарка «Зеленодольск» в целом. Сейчас все его 13 земельных участков уже заняты резидентами, введены в эксплуатацию два объекта – «Промэнерго» и распределительный центр X5 Retail Group. Компаниям доступны преференции Зеленодольской ТОСЭР и льготное проектное финансирование.

«Промэнерго» производит комплектные устройства для интеллектуальных систем учета электроэнергии. С 1 июля 2020 года сетевые организации обязаны обеспечить установку интеллектуальных систем учета у всех потребителей, а с января 2022-го – организовать обмен данными с гарантирующими поставщиками.

В текущем 2019 году в Татарстане ведутся работы по внедрению интеллектуальной системы учета – в 29 районах республики организована установка 122 тыс. умных счетчиков и замена подводки к жилым домам. При этом новые приборы учета устанавливаются потребителям бесплатно.

В результате ожидается уменьшение потерь электроэнергии в распределительной сети на 11%, а также повышение наблюдаемости электросетей.

«В ходе визита на предприятие Рустам Минниханов ознакомился с образцами выпускаемой продукции, осмотрел лабораторию для проверки приборов учета и пообщался с работниками», – отметили в пресс-службе.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня также принял участие в закладке логистических центров компаний Ozon и Wildberries.

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