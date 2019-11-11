Минниханов и Абдулганиев заложили фундамент распределительного центра Wildberries

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов и министр экономики РТ Фарид Абдулганиев заложили первую сваю в основание нового распределительного центра онлайн-ритейлера Wildberries. Уже в следующем году проект даст республике более 4 тыс. новых рабочих мест, сообщили в пресс-службе компании.

По словам Рустама Минниханова, масштабный проект имеет стратегическое значение для всей республики.

«Новый распределительный центр будет способствовать развитию онлайн-коммерции в Татарстане, а местным товаропроизводителям позволит реализовывать свою продукцию на территории всей страны», – отметил Минниханов и поблагодарил представителей компании за развитие инфраструктуры на территории региона.

Новый распределительный центр Wildberries расположится на площадке Зеленодольской ТОСЭР. По словам представителей онлайн-ритейлера, комплекс займет территорию площадью около 100 тыс. кв. метров. Его первая очередь будет запущена в первой половине следующего года, инвестиции в проект составят 5,5 млрд рублей.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня также принял участие в закладке нового оптово-распределительного центра Ozon.

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