Новый уровень обслуживания населения: Минниханов запустил логоцентр Ozon

(Зеленодольский район, 11 ноября, «Татар-информ», Егор Никитин). Новый оптово-распределительный центр Ozon в Татарстане станет еще одним шагом к росту качества обслуживания населения республики. Об этом на церемонии закладки комплекса заявил Президент РТ Рустам Минниханов.

Он отметил, что компании – участницы проекта уже зарекомендовали себя в качестве надежных деловых партнеров и закладка нового оптово-распределительного центра (ОРЦ) площадью 38 тыс. кв. метров придаст дополнительный импульс экономике республики.

«Новый объект – это новые рабочие места. Мир очень серьезно двигается в сторону электронной торговли, и создание в республике такой мощной базы даст серьезный эффект для развития малого и среднего бизнеса и в целом для улучшения качества обслуживания населения», – обратился Минниханов к участникам церемонии и подчеркнул, что всецело поддерживает проект.

По словам генерального директора компании Ozon Александра Шульгина, новый ОРЦ позволит заметно быстрее доставлять товары для татарстанцев и миллионов других жителей Поволжья.

«А для местных предпринимателей это возможность представить свои товары на территории не только Татарстана, но и всей страны. Также новый ОРЦ – это более тысячи рабочих мест здесь, а в дальнейшем и развитие инфраструктуры доставки. Это ускорит развитие экономики республики и страны, позволит людям создавать и развивать свои бизнесы», – отметил Шульгин.

Его дополнил глава занимающейся строительством ОРЦ компании Romex Алексей Прокопенко. Он напомнил присутствующим, что для его фирмы нынешний логистический проект – уже третий подобный в республике (два других принадлежат продуктовому ритейлеру X5 Retail – прим. Т-и).

«Такое быстрое развитие стало возможным только благодаря всецелой поддержке руководства республики. Мы работаем в семи регионах страны, и такой поддержки мы еще нигде не ощущали», – заключил Прокопенко и добавил, что уже в следующем сентябре новый ОРЦ соберет первые посылки для жителей Татарстана.

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