(Казань, 11 ноября, «Татар-Информ», Артур Шипилов). Новичок «Ак Барса» Виктор Тихонов будет играть в одном звене с Данисом Зариповым и Станиславом Галиевым. Об этом стало известно во время открытой тренировки казанского клуба.

«Первые пару дней у нас были рабочие тренировки без звеньев, а последние два дня тренировался с Зариповым и Галиевым. Зарипов не встречал в команде особенными словами, потому что мы давно знакомы, играли [вместе]. Надеюсь возобновить эту связку», – пояснил Тихонов.

Кроме того, игрок рассказал о переезде из Санкт-Петербурга в Казань: «Переезд для хоккеиста проходит просто, а вот для семьи – тяжелее. Потому что вопросы с квартирой, машиной должны закрывать они».

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», «Ак Барс» обменял защитника Игоря Ожиганова на двоих игроков питерского СКА – Романа Рукавишникова и Виктора Тихонова.

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