«Ак Барс» обменяет хоккеиста на двух из СКА

(Казань, 6 ноября, «Татар-информ»). Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» обменяет защитника Игоря Ожиганова на защитника Романа Рукавишникова и нападающего Виктора Тихонова из питерского СКА. Об этом сообщает сайт «Чемпионат».

Ожиганов только в это межсезонье пополнил ряды казанцев, перейдя по обмену с Иржи Секачем. Секач отправился в ЦСКА. В текущем чемпионате Ожиганов провёл 19 матчей, в которых забросил одну шайбу и сделал семь результативных передач.

Рукавишников, который отправится в Казань, за 22 матча сделал две результативные передачи, Тихонов за 9 матчей набрал всего одно очко полезности.

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