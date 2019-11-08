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Татар-информ

8 ноября 2019, 19:28

Спорт

Председателем Комитета физкультуры и спорта Казани стал Альберт Салихов

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Спорт

Председателем Комитета физкультуры и спорта Казани стал Альберт Салихов

Фото: kzn.ru

В заключительный этап конкурсного отбора прошли четыре кандидата.

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). По итогам открытого конкурсного отбора председателем Комитета физической культуры и спорта Казани был избран директор спорткомплекса «Ракета» Альберт Салихов. Решение было принято на заседании экспертного совета в исполкоме города, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ. 

Светлана Вострикова, ранее возглавлявшая профильный комитет, была избрана на пост депутата Госсовета Татарстана. 

Конкурс на должность председателя стартовал 23 сентября. Всего заявились 14 человек, до заключительного этапа дошли четыре: и. о. председателя Комитета физкультуры и спорта Казани Линар Гарипов, зампредседателя комитета Ленар Гарифуллин, руководитель Центрального территориального управления Минэкологии РТ Петр Королев и директор спортивного комплекса «Ракета» Альберт Салихов. 

Каждый из конкурсантов презентовал свое видение стратегии развития спорта и физкультуры в городе. Альберт Салихов предложил создать единый центр развития массового спорта, главной целью которого станет ежедневная работа с каждой категорией населения для приобщения ее к здоровому образу жизни. 

В своей работе он сделал акцент на максимальном использовании спортивной инфраструктуры в жилых массивах и сотрудничестве с коммерческими спортивными проектами. 

«Я рад, что мы провели этот конкурс, увидели новые лица, узнали ваши мысли. Само прохождение в финал уже говорит о том, что перед нами состоявшиеся, опытные лидеры», — подчеркнул председатель экспертного совета мэр Казани Ильсур Метшин.

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