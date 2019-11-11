(Набережные Челны, 11 ноября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Мошенники пытаются нажиться на помощи пострадавшим в ДТП КВНщикам, об этом сообщили организаторы Татарской лиги КВН.

«Нам стало известно о нескольких случаях, когда люди в соцсетях интересовались, куда можно направить пожертвования, а им в ответ пытались „подсунуть“ номера банковских карт, обладатели которых никакого отношения к КВНу не имеют. Просим граждан проявлять бдительность и не поддаваться на уловки мошенников», — сообщили в Татарской Лиге КВН.

В помощь семьям пострадавших в страшном ДТП КВНщиков татарстанцы собрали более 110 тысяч рублей. Деньги организаторы сбора передали родным и близким, а также поблагодарили за поддержку всех откликнувшихся.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в ДТП на автодороге «Казань-Набережные Челны» погибла основательница Татарской лиги КВН Фарида Таштабанова.

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