Гидрометцентр РФ пообещал россиянам «розовую зиму»

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). Предстоящая зима на территории России будет «розовой», температурный фон ожидается около и выше климатической нормы. Об этом заявил журналистам научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

«Зима прогнозируется в таком цвете – даже боюсь слово произносить – розовом», – заметил он, пояснив, что его опасения связаны с возможностью не вполне точной интерпретации употребленного им эпитета, как уже бывало ранее.

Количество осадков на большей части территории страны, по словам Вильфанда, в зимний период будет близким к норме. Исключением могут стать южные регионы Европейской России, где возможен дефицит осадков, а также Таймыр и Западная Сибирь, где вероятен их избыток.

Кроме того, метеоролог отметил, что до настоящих морозов «пока еще далеко». Отрицательные температуры должны установиться лишь в конце ноября, сообщает РИА Новости.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», на следующей неделе в Татарстан придет потепление.

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