В Университет третьего возраста пенсионеры Нижнекамска подали свыше тысячи заявлений

(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). В Нижнекамске открылся Университет третьего возраста. Это уже восьмой учебный год в необычном вузе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района.



На этот раз в Нижнекамске приняли свыше 1150 заявлений. Пенсионеры будут учиться на девяти факультетах. Пожилые люди могут выбрать ландшафтный дизайн, татарский и английский языки, оздоровление и прочие дисциплины. Учебных классов по всему городу будет работать более двадцати.





Параллельно Университет третьего возраста работает и в поселке Камские Поляны. Там обучается 150 человек по двум направлениям – здоровье и творчество.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.