(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). В Нижнекамске выбрали лучшего татарского парня и татарскую красавицу. Финал конкурса «Тубэн Кама гузэле хэм батыры» состоялся в доме культуры «Мирас». Об этом сообщает «НТР 24».
За победу и звание лучших состязались пять юношей и шесть девушек.
Конкурсанты прошли несколько этапов. Среди них – творческие, интеллектуальные и кулинарные испытания.
Обладателем Гран-при среди юношей стал ученик 32-й гимназии Амир Гареев, а татарской красавицей стала воспитатель детского сада № 93 Гульчачак Рахматуллина.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что нижнекамске выбрали обладательницу титула «Супербабушка-2019».