Казань вошла в топ-3 самых новогодних городов России

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). Казань заняла 3-е место в рейтинге популярных городов России для новогодних путешествий. Исследование провел сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

На первом месте оказался Санкт-Петербург, второе — у Москвы. В топ-5 вошли также Петрозаводск и Суздаль.

При составлении рейтинга специалисты основывались на данных оплаченных броней жилья на период с 25 декабря по 8 января. Обычно туристы бронируют поездки в это время на 2 — 5 ночей и тратят на это от 1,6 тыс. до 16,3 тыс. рублей в сутки. Дешевле всего будет отдохнуть в новогодние праздники в Калининграде, дороже всего — в Петрозаводске.

В столице Татарстана туристы в среднем будут задерживаться на 3,4 ночи. Дольше всего — на 5 дней — путешественники останутся в Санкт-Петербурге и Карелии.



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