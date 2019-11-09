Татарстан вошел в пятерку регионов с высокими продажами иномарок

(Казань, 9 ноября, «Татар-информ»). По итогам девяти месяцев текущего года Татарстан занял пятое место среди регионов России по количеству приобретенных автомобилей иностранного производства.

Согласно информации аналитического агентства «Автостат», с января по сентябрь 2019-го в республике было куплено 34,7 тыс. иностранных машин.

При этом в целом по стране за три первых квартала этого года было приобретено 871,3 тыс. иномарок. «Это на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года», – отмечают специалисты агентства.

Регионом – лидером по числу купленных иностранных машин ожидаемо оказалось Москва (почти 151 тыс. авто). На втором месте – Московская область с 91,5 тыс. иномарок, а на третьем – Санкт-Петербург с 67,4 тыс. Четвертым регионом в топе стал Краснодарский край, жители которого приобрели 35,4 тыс. авто иностранного производства.

Помимо Татарстана, из регионов Приволжского федерального округа в десятку лидеров по продажам иномарок также попали Республика Башкортостан (26,3 тыс. авто, седьмое место) и Самарская область (21 тыс. авто, девятое место).

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Татарстан вошел в топ-5 регионов России с наибольшим числом автокредитов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.